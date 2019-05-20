Nasser El Khayati de kutlamara katıldı

Spor Toto Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın maç sonu saha içinde yaptığı kutlamalarda sürpriz bir isim kameralara yansıdı.

ADO Den Haag'da forma giyen ve dev karşılaşmayı tribünden takip eden Fas asıllı Hollandalı futbolcu Nasser El Khayati, Sarı Kırmızılı takımın formasını giyerek şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

NAC Breda'dan eski takım arkadaşı Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yla fotoğraf çektiren 30 yaşındaki futbolcu, bu görüntüleri resmi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

10 numara mevkiinde forma giyen ve ADO Den Haag'la 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bu paylaşımları, Sarı Kırmızılı takıma transfer olacağına yönelik dedikodulara neden oldu.

20 GOL 12 ASİST

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki yıldız isim, bu sezon takımıyla çıktığı 35 maçta 20 gol ve 12 asist kaydederek müthiş bir performansa imza attı.