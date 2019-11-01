Navas: Mbappe dünyanın en iyisi olabilir

Paris Saint-Germain'in sezon başında Real Madrid'den kadrosuna kattığı Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas, Fransa basınına konuştu.

"MBAPPE, YAŞINA GÖRE OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAPIYOR"

Kylian Mbappe'ye övgülerde bulunan Navas, "Mbappe inanılmaz bir oyuncu. Yaşına göre sahada olağanüstü şeyler yapıyor. Oyununu geliştirmeye devam ederse dünyanın en iyisi olabilir." dedi.

Yeni takımına çabuk uyum sağladığını vurgulayan Navas, "Birkaç haftadır buradayım ve takıma adapte olmaya çalışıyorum. Buraya kazanmak için geldim ve son dönemde aldığımız sonuçlardan mutluyum." şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain'de 10 maça çıkan 32 yaşındaki kaleci, 3 gol yedi ve 8 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Navas'ın övgülerde bulunduğu Mbappe ise 9 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.