Naz Akyol kırılması güç bir rekora imza attı

Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol kırılması güç bir rekora imza attı.

Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında Volero Zürih eşleşmesinden galip ayrılan VakıfBank, bu sonuçla üst üste 6., toplamda ise 10. kez final-four’da yer bularak büyük bir başarıya imza attı.

ÜST ÜSTE 10. DEFA

Sarı-siyahlıların tecrübeli pasörü Naz Aydemir Akyol ise kırılması güç olan rekorunu bir basamak daha yukarı taşıdı ve üst üste 10. kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri’nde oynayacak ilk isim oldu.

Kariyerinde birçok bireysel ödülün de sahibi olan 27 yaşındaki milli yıldız, 2012, 2013 ve 2017’de ‘En İyi Pasör’ ödüllerini de kazanmayı başarmıştı. Alba Blaj’ın ev sahipliğinde düzenlenecek final-four’da bir kez daha şampiyonluk parolasıyla yer alacak yıldız oyuncu, 4. kez Devler Ligi’nde altın kazanmak istiyor.

Üst üste 10. kez Şampiyonlar Ligi Final-Four’unda yer alacak tek oyuncu olarak tarihe geçen Naz Aydemir Akyol, Volero Zürih galibiyeti sonrası düşüncelerini Vatan’la paylaştı. 27 yaşındakı yıldız şunları söyledi:

“10. kez Şampiyonlar Ligi Final-Four’unda yer almak benim için gerçekten çok büyük bir onur ama burada daha önemli olan, takımın dörtlü finallere kalmış olması. Şimdi önümüzde Eczacıbaşı VitrA ile oynayacağımz Venus Sultanlar Ligi finalleri var ve ilk önce bunlara konsantre olacağız. Ama sonrasında tabii ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu istiyoruz. Bunun için maç maç gideceğiz ve yapacağımız en önemli şey de bu olacak bundan sonra.”