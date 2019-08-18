Naz Aydemir Akyol Avrupa şampiyonluğuna inanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın pasörlerinden Naz Aydemir Akyol, A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin maçlarını oynayacağı Ankara'nın kendilerine uğurlu geldiğini anlattı.

ANKARA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

Akyol, "Ankara voleybolu çok seviyor, biz de Ankara seyircisini çok seviyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bizi yalnız bırakmayacaklar. Turnuvanın başından sonuna kadar, kazanacağımız madalya için bizlerle beraber, aynı şekilde efor sarf edecekler. Bizimle beraber sevinip bizimle beraber inşallah üzülmeyecekler. Ve turnuva sonunda, boynumuzda altınla gülen taraf biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara'da oynayacak olmalarının milli takıma çok fazla avantaj sağlayacağına değinen Naz, "Ankara bizim için her zaman çok uğurludur. 2003’te 'Filenin Sultanları' ilk defa Avrupa ikincisi oldu. Biz sonra olimpiyata katılma hakkı elde ettik. Uluslar Ligi'nde, Grand Prix’de sayısız maç galibiyetlerimizde, Ankara seyircisinin inanılmaz desteği var bize. Eminim ki şu an, önümüzde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası’nda da bizi desteklemeye devam edecekler, salonu hınca hınç dolduracaklar ve bizim yedinci oyuncumuz olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Rakipleri arasında geçen yılın dünya şampiyonu Sırbistan'ın da olduğuna vurgu yapan Naz, şunları kaydetti: "Rakiplerimiz oldukça iyi, özellikle grubumuzda Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan var. Ancak Sırbistan maçına gelene kadar, diğer rakiplerimizi de küçümsemek, hafife almak gibi bir hataya asla düşmeyeceğiz. Çünkü bu bir turnuva. Sonunu düşünmekten çok, gün gün ilerleyeceğiz. Her maç, her rakip bizim için ayrı önemli. Hepsi ayrı tarzlarda voleybol oynuyor. Onlara adapte olmaya çalışacağız. Sonrasında da bakalım, madalya için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Naz, milli formayı giymenin kendisi için her zaman büyük gurur kaynağı olduğunu aktararak, "Voleybola verdiğim bir senelik aradan sonra, özellikle kendi ev sahibi olduğumuz bu turnuvada, oğlumun da beni izleyecek olması beni ayrı bir şekilde motive ediyor. Bu yüzden şimdiden çok heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde ise ilk kez dört ülke (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile karşılaşacağı A Grubu maçlarını, 23-29 Ağustos tarihlerinde TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynayacak.