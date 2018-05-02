Naz Aydemir Akyol’un 10. Dörtlü Final'i

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank formasıyla yer alacak Naz Aydemir Akyol, kariyerinde üst üste 10. kez bu seviyede ter dökecek.

Başarılı oyuncu, kariyerinde daha önce Eczacıbaşı VitrA formasıyla 1, Fenerbahçe formasıyla 3 ve VakıfBank formasıyla da 5 kez Dörtlü Final’de yer aldı.

Kariyerinin ilk Dörtlü Finali’ne 2009 yılında Eczacıbaşı VitrA formasıyla çıkan Naz, ardından gelen 3 sezonda Fenerbahçe’yle, sonrasındaki 6 sezonda ise VakıfBank ile bu organizasyona katılma hakkı elde etti.

3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Naz Aydemir Akyol, 9 kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’inde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda Avrupa şampiyonluğu kazanan Naz, VakıfBank kadrosunda ise 2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.