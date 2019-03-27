Naz Aydemir Fenerbahçe'ye dönüyor

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu; 6 yıldır formasını giydiği VakıfBank'ta voleybola hamileliği nedeniyle ara vermişti...

Sarı-Siyahlı forma ile 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Naz Aydemir, önümüzdeki sezon ise Fenerbahçe forması giyecek.

7 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Fenerbahçe ile Dörtlü Final oynayan ve 2011-2012 sezonunda sarı lacivertlilere tarihinde ilk kez CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi yaşatan kadroda yer alan 28 yaşındaki voleybolcu, 7 yıl sonra yeniden aynı forma ile mücadele edecek.

Henüz 19 yaşındayken kariyerindeki ilk CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ine alt yapısında yetiştiği Eczacıbaşı ile çıkan milli voleybolcu, 2008-2009 sezonundan bu yana aralıksız her sene kupa mücadelesi için Dörtlü Final'de boy gösterdi. Kariyerinde üst üste 10. kez bu seviyede ter döken Naz Aydemir, kırılması güç bir rekora da imza attı.