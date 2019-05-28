Nazım Sangare: Ben de kendimi yolda görsem Türk demezdim

Antalyaspor'un başarılı sağ beki Nazım Sangare, A Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtmadı.

Sangare, "Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, o kişinin Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok" dedi.

BABAM GİNELİ, ANNEM ESKİŞEHİRLİ

24 yaşındaki futbolcu, "Gine Milli Takımı'ndan da teklif geldi. Babam Gineli, annem Eskişehirli. Benim için zor bir karardı. Normalde tatiller için Türkiye'ye geliyorduk. Ancak ben, kendimi daha çok Türk hissediyorum. Umarım bu formayı giyerim" şeklinde konuştu.