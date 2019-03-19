Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında A Milli Takım kadrosu ve yeni dönemle alakalı soruları cevapladı. Kadroya alınmayan oyuncular hakkında da konuşan Güneş'in, Nazım Sangare ile ilgili yaptığı açıklama çok konuşuldu.

"NAZIM'IN TÜRK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Alman asıllı oyuncu Nazım için konuşan Güneş, "Antalyaspor'daki sağ bek Sangare'nin yabancı mı Türk mü olduğunu bilmiyordum. Bülent Korkmaz ile konuştum ve öğrendim. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğuınu öğrendim. Antalyaspor'un da Nazim Sangare eleştirisi var, haklı olabilirler. Bakarsınız bir sene sonra gelir oynar." ifadelerini kullandı.

Nazım Sangare'yi yabancı sanan spiker - İZLE

YAYINCI KURULUŞA VERDİĞİ RÖPORTAJ GÜLDÜRDÜ

Şenol Güneş'in açıklamaları sonrası Nazım Sangare'nin yayıncı kuruluşla yaptığı röportaj sırasında muhabirin de deneyimli sağ beki yabancı sanması akıllara geldi.

Maç sonu açıklama yapmak için mid-zone'a gelen Sangare'ye soru soran spiker, 24 yaşındaki oyuncuyu yabancı sandığı için mikrofonu bir anlık tercümana uzatıyor. Sangare'nin Türkçe konuşmaya başlamasıyla mikrofonu tekrardan oyuncuya yöneltiyor.

SANGARE'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Antalyaspor'un başarılı sağ beki Sangare, Şenol Güneş'in açıklamaları sonrası bir paylaşım yaptı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayan bir mesaj yayınlayan Sangare, Türkçe konuşarak deneyimli hocaya gönderme yaptı.