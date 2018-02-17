NBA All-Star Bogdanovic fırtınası

Tüm dünyanın merakla beklediği NBA All-Star bu sabaha karşı start aldı...

Başlangıç etkinliğinde Yükselen Yıldızlar maçında Dünya karması, ABD karmasını 155-124 mağlup etti.

MVP SEÇİLDİ

Geceye Fenerbahçe Doğuş'tan ayrılıp NBA'nin yolunu tutan Bogdan Bogdanovic vurdu.

NBA All-Star Yükselen Yıldızlar mücadelesinde MVP olan Sacramento Kingsli Bogdan Bogdanovic, 26 sayı atıp 6 asist yaptı ve maçı 4 ribaund ile tamamladı.

Bogdan Bogdanovic, All-Star Yükselen Yıldızlar maçında MVP olmayı başaran 2. Avrupalı basketbolcu oldu. Bu unvana sahip son Avrupalı basketbolcu, 1998 yılında MVP olan Zydrunas Ilgauskas'a aitti.

Yükselen Yıldızlar mücadelesiyle açılışı yapılan All-Star haftası, smaç ve 3'lük yarışması ile devam edip All-Star maçıyla son bulacak.