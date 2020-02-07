NBA All Star'da Lebron ve Giannis'in kadroları belli oldu

1 Alman basını: Hollanda ve Belçika Ligi birleşiyor Avrupa’da yeni bir lig hazırlığında ciddi bir süreç başladı. Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir turnuva oluştuacağı ve Avrupa’nın 5 büyük ligini zorlamak istedikleri bildirildi.

2 Fatih Terim, kupa kadrosunu yenilecek Galatasaray'da Fatih Terim, Alanyaspor'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'e neşteri vuruyor. Marcao, ve Lemina dışında, kupa kadrosundan 9 oyuncuya kulübe yolu gözüktü.

3 Shane Larkin TC vatandaşı oldu TBF, Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması için yaptığı başvurunun onaylandığını açıkladı.

4 Belhanda İstanbul'dan ev satın alıyor Galatasaraylı taraftarların takımdan gitmesini istediği Belhanda, ayrılmayı düşünmüyor. Faslı futbolcu İstanbul'dan ev satın almaya karar verdi.

5 Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını artırdı Fenerbahçe Kulübü, her geçen gün talibi artan Kosovalı golcü Vedat Muriç'i 35 milyon euronun altına satmama kararı aldı.

6 Barcelona'da Messi krizi Bu sezon alınan başarısız sonuçlar nedeniyle oldukça mutsuz olan Lionel Messi, Pique'den sonra kaleci Ter Stegen'le de kapıştı.

7 Kobe Bryant’ın cenaze töreni 24 Şubat’ta yapılacak Yıllarca 24 numaralı formayı giyen Kobe Bryant’ın naaşı bekletiliyor. Cenaze törenini 24 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

8 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçında sahaya sürdüğü 11'i bu hafta da bozmayı düşünmüyor.

9 Aziz Yıldırım beraat etti Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'çete kurmak' suçundan beraat etti. Yıldırım'ın şike davası ise bir kez daha Yargıtay'a taşındı.