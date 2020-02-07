NBA All Star'da Lebron ve Giannis'in kadroları belli oldu

16 Şubat Pazar günü TSİ 04.00’te yapılacak All-Star maçının kadrolarını iki takımın kaptanları Lebron James ve Giannis Antetokounmpo canlı yayında seçti.
Halk oylaması sonucu en yüksek oyu alan oyuncu olan Los Angeles Lakers’in süper yıldızı Lebron James, ilk 5 oyuncuyu seçme hakkına sahip olurken, yedek seçimlerinde ilk hak Giannis’in oldu.
İki takımın kaptanlarının belirlediği All-Star maçının kadroları şu şekilde oluştu:
LEBRON’UN TAKIMI
-İlk Beş
LeBron James (Los Angeles Lakers, Kaptan)
Anthony Davis (Los Angeles Lakers)
Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
James Harden (Houston Rockets)
- Yedekler
Damian Lillard (Portland Trail Blazers)
Ben Simmons (Philadelphia 76ers)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Jayson Tatum (Boston Celtics)
Chris Paul (Oklahoma City Thunder)
Russell Westbrook (Houston Rockets)
Domantas Sabonis (Indiana Pacers)
GIANNIS’IN TAKIMI
-İlk Beş
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Kaptan)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Pascal Siakam (Toronto Raptors)
Kemba Walker (Boston Celtics)
Trae Young (Atlanta Hawks) -
-Yedekler
Bam Adebayo (Miami Heat)
Jimmy Butler (Miami Heat)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Khris Middleton (Milwaukee Bucks)
Kyle Lowry (Toronto Raptors)
Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)