NBA All-Star'ı LeBron James'in takımı kazandı

NBA All-Star'da LeBron James'in takımı, Giannis Antetokoumpo'nun takımını 178-164 yendi.

LeBron James'in takımında Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, James Harden, Anthony Davis, Klay Thompson, Damian Lillard, Ben Simmons, LaMarcus Aldridge, Karl-Anthony Towns, Bradley Beal, Dwyane Wade yer aldı.

Giannis Giannis Antetokounmpo takımında ise Stephen Curry, Joel Embiid, Paul George, Kemba Walker, Khris Middleton, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Blake Griffin, D'Angelo Russell, Nikola Vucevic, Kyle Lowry, Dirk Nowitzki bulundu.

Karşılaşmada LeBron James'in takımının başantrenörlüğünü Denver Nuggets'ı çalıştıran Mike Malone yaptı. Giannis Antetokounmpo'nun takımının başında ise Milwaukee Bucks'tan Mike Budenholzer sahaya çıktı.

3 gün süren All-Star Hafta Sonu organizasyonunun en şık hareketi Curry'nin asistinde Giannis Antetokounmpo'nun yaptığı smaç oldu.

All-Star Hafta Sonu'nun en şık hareketi - İZLE

MVP KEVIN DURANT

LeBron'un takımında takımında Kevin Durant, 31 sayı 7 ribauntla ribauntla MVP (En değerli değerli oyuncu) ödülünü kazandı. Giannis Antetokounmpo'nun 23'te 17 isabetle attığı 38 sayı ise galibiyet için yeterli olmadı.

TAKIMLAR 13 KİŞİ

NBA'de kariyerlerinin son sezonlarını geçiren Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade için takımlar sahaya 13 kişi ile çıktı. Wade, 10 dakikada 7 sayı 2 ribaunt 4 asistle oynarken Nowitzki ise 4 dakikada 3'te 3 üçlük isabetiyle 9 sayı attı.