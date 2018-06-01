NBA finalinde ilk maç Golden State'in

NBA finali ilk maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı ağırladı. İlk yarıda Cleveland'ın üstünlüğüne rağmen son anlarda gelen sayılar ile soyunma odasına beraberlikle gidildi.

3. periyotun başlamasıyla açılan ev sahibi GSW, son periyotta LeBron'u durdurmadı. Adeta tek başına pes etmeyen LeBron, özellikle son periyotta sergilediği performansla galibiyetin kıyısından döndü.

SMİTH'İN HATASI MAÇI UZATTI

Maçın bitimine 4.7 saniye kala Cleveland'tan Hill serbest atış kullandı. 106-107 geride olan Cleveland galibiyete çok yaklaşmıştı. İkinci atışın kaçmasıyla maç 107-107'de kaldı. Seken topu alan J.R. Smith oldu. Takımını önde zanneden Smith, topu aldı ve dışarı kaçtı. Şut atmadı ve maç berabere sona ererek uzatmaya gitti.

Maçın uzatmasında yaşadıkları şoktan çıkamayan Cleveland Cavaliers, 11 farkla kaybetti.

LEBRON'UN 51 SAYISI YETMEDİ

Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen LeBron James, 51 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistlik bir istatistiğe imza attı.

LeBron'un ayakta alkışlanan performansı mağlubiyeti önleyemedi.