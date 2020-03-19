NBA, 'Güvendeyiz' mesajı alana kadar bekleyecek

NBA Başkanı Adam Silver, koronavirüs salgını sonrası ligdeki gelişmeleri ve gündemi değerlendirdi.

ESPN'de Rachel Nichols'ın konuğu olan Adam Silver, "Ligin ne zaman devam edeceğini bilemiyorum. Şu ana kadar elimizde yeterince ve mantıklı ipuçları yok. Doğal olarak bir optimistik yaklaşımım var. Sezonun kalanının bir kısmını kurtarabiliriz diye umuyorum. Ancak, sağlık yetkilileri ne zaman 'Güvendeyiz' derse, sezona o zaman devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"SEZON İÇİN ÜÇ FORMÜLÜMÜZ VAR"

Üç formül üzerinde düşündüklerini belirten Adam Silver, "Ligi taraftarla birlikte tekrar başlatmak bir formül. Seyircisiz bir şekilde devam etmek ikinci formül. Son düşüncemiz ise oyuncuları bir hayır etkinliğinde veya turnuvasında oynatmak." dedi.

"SEMPTOM GÖREN TAKIMLAR TESTE GİRDİ"

Koronavirüs salgını nedeniyle 8 takımın tamamen koronavirüs testine girdiğini belirten Silver, "Rudy Gobert'in testi pozitif çıkınca düşünmeden, saniyede iptal kararı verdik. Önceliğimiz toplum sağlığını düşünmek. Şu ana kadar 8 takım tamamen teste girdi. Semptom görülen takımlar için bu test yapıldı. Toplumun genelini düşünecek olursak, yetersiz sayıda test imkanı var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.