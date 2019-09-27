NBA, oyuncu bilgilerini daha sıkı ve gerçek tutacak

NBA, artık takımların oyuncularının boylarının bir takım doktoru tarafından, yaşlarının ise ehliyet veya pasaportlarından onaylanmasını istiyor.

NBA, yasallaştırılmış spor bahisleri dünyasına girerken "bilgi bütünlüğünün" çok önemli olduğunu söylüyor.

NBA, 'BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ' SAĞLAYACAK

NBA sözcüsü Mike Bass, "Takım kadrolarındaki verilerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için tutarlı bir süreç oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Bloomberg'le yaptığı bir röportajda, NBA yönetim kurulu üyesi Mark Tatum, ligin taraftarlarının ve iş ortaklarının, kamuoyunda açıklanan boy ve yaş gibi rutin bilgilerin doğruluğunu garanti edemediği takdirde NBA'in şeffaflığını sorgulayacağını söyledi.

Tatum, Bloomberg'e "Yaşadığımız bu yeni dünyada, bu bilginin bütünlüğü kritik önem taşıyor. Bu bilinebilen bir bilgi ve baktığımız bir şey. Artık yasallaştırılmış bir spor bahis dünyasında standartlar, şimdiye kadar olduğundan çok daha yüksek olacak." şeklinde konuştu.