NBA oyuncuları plazma tedavisinde gönüllü oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşamki basın toplantısında koronavirüs ile ilgili yeni bir tedavi yönteminden, plazma tedavisinden bahsetmişti.

Plazma nakli ile ilgili çerçevenin çizildiğini, hangi hastaya nasıl uygulanması gerektiğinin yayınlandığını, plazma ile ilgili bir genel düzenleme yapıldığını da söylemişti.

Bu tedavi yönteminde koronavirüs geçirip sağlığına kavuşmuş kişilerden alınan kandan, hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazma ayrılarak ağır durumdaki yüksek riskli hastalara naklediliyor.

NBA YÖNETİMİ, OYUNCULARI DOKTORLARLA BİR ARAYA GETİRDİ

Koronavirüsü yenen bazı NBA oyuncularının bu yeni tedavi yöntemine katıldıkları ortaya çıktı. ABD Ulusal Koronavirüs İyileştirici Plazma Projesi Başkanı Dr. Michael Joyner, NBA'den 4 NBA basketbolcunun bu amaçla kan plazma bağışı yapacaklarını açıkladı.

NBA yönetiminin konuya aracılık ettiği oyuncuları buna teşvik edip doktorlarla buluşturduğu belirtildi.

Boston Celtics guardı Marcus Smart programa dahil olacak 4 isimden birisinin kendisi olduğunu açıklarken diğer 3 isim henüz bilinmiyor.