NBA yönetiminden Drake'e uyarı

NBA, Golden State Warriors'u 118-109 mağlup ederek NBA Final serisinde 1-0 öne geçen Toronto Raptors taraftarı olan şarkıcı Drake'e uyarıda bulundu.

NBA yönetimi Toronto Raptors ile bir araya gelerek, saha kenarında rakip takım oyuncularına ve teknik ekibine yönelik tepkilerde bulunan Drake'e saha kenarında sakin olmasını ve herhangi bir oyuncu ya da teknik adama dokunmamasını istedi.

NBA Komisyoneri Adam Silver ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Drake’in takımla olan ilişkisi herhangi bir taraftarla takım arasındaki ilişki gibi değil. Araya bir sınır çizmemiz gerekiyor. Burada lig için sorun Drake’in takımla elçi tipi bir rolü olması. Dolayısıyla orada oturması herhangi bir taraftarın oturmasından farklı anlaşılıyor. Her takım ya da yetkililer için aşılmaması gereken sınırlar olması şart” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Drake maç sonrasında Stephen Curry'in saçından kopardığı saç telini sosyal medya hesabından “Bunu internette satacağım” şeklinde paylaşmıştı.

Drake, daha önceki süreçte Indiana Pacers’tan Rodney Stuckey, Washington Wizards'tan Bradley Beal, o dönem Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James ile çeşitli diyaloglara girmişti.

NBA Finali'nde Toronto Raptors ile Golden State Warriors arasındaki ikinci maç 3 Haziran Pazartesi TSİ 03.00'da oynanacak.