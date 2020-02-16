NBA'de, All Star yarışmasının kazanları belli oldu

Chicago'nun ev sahipliğini 2020 NBA All-Star organizasyonunda "Cumartesi Gecesi" yarışmaları tamamlandı.

Gecenin ilk yarışması olan Yetenek Yarışması'nda 8 oyuncu mücadele etti.

Top sürme, pas, turnike ve şut istasyonlarından oluşan parkura uzun oyuncular damga vurdu.

Miami Heat'ten Bam Adebayo ve Indiana Pacers'tan Domantas Sabonis'in finalde karşılaştığı yarışmayı Bam Adebayo kazandı.

3 SAYI YARIŞMASI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

İlk turda 27 puan elde eden Buddy Hield ve Devin Booker'ın yanısıra 26 puanlı Davis Bertans da finale yükselmeyi başardı.

Finalde Bertans 22, Booker 26 puan elde ederken, en son sahaya çıan Sacramento Kings'in oyuncusu Buddy Hield son topta bulduğu isabetle Devin Booker'ı geride bıraktı ve 27 puanla yarışmanın galibi oldu.

SMAÇ YARIŞMASI'NDA BÜYÜK DÜELLO

NBA All-Star organizasyonunun en çok merak edilen aktivitelerinden biri olan smaç yarışması yapıldı.

Orlando Magic'ten Aaron Gordon ve Miami Heat'ten Derrick Jones Jr.'un kapışması ise nefes kesti.

İki isim, birbirinden güzel smaçlar yaparken son yılların en heyecan verici yarışmasını izlettirdi.

All-Star smaç yarışmasının galibi ise Miami'den Derrick Jones Jr. oldu.

Aaron Gordon, ikinci kez finalde kaybederken sosyal medya, juriyi suçladı ve ödülü Gordon'un kazanması gerektiğini savundu.

"BİR DAHA SMAÇ YARIŞMASINA KATILMAYACAĞIM"

Gordon ise yarışmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, ''Artık bir daha smaç yarışmasına katılmayacağım. İki şampiyonluğum olması gerekiyordu ama elimde bir şey yok. Artık yokum.'' dedi.

Aaron Gordon'un 2.26'lık Tacko Fall, üzerinden yaptığı smaç- İZLE

Şampiyonluğu Jones'a kaptıran Gordon, son smacını NBA'in en uzun oyuncusu Tacko Bell'in üzerinden vurmuştu.

2.26'lık Tacko Bell'in üstünden smaç yapan Gordon, buna rağmen juri üyeleri tarafından tam puan alamadı.