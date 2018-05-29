NBA'de finalin adı yine Cleveland-Warriors

NBA Batı Konferansı finalinde Golden State Warriors, Houston Rockets'ı deplasmanda 101-92 yendi ve üst üste 4. sezonda da NBA finaline çıktı.

Warriors, serinin 7 maçında tüm gücünü ortaya koyarken; ev sahibi Houston, 3 sayı çizgisinden üst üste 27 şutta başarısız oldu ve NBA play off rekoru kırdı. Son şampiyon Warriors'ta Kevin Durant, kaydettiği 34 sayıyla hem takımının en skoreri hem de galibiyetin mimarlarından biri oldu.

ÜST ÜSTE 4. FİNAL

Üçüncü çeyrekte bir kez daha devreye giren Stephen Curry ise maçı 27 sayıyla tamamladı ve takımının finale yükselmesinde pay sahibi oldu. Golden State bu çeyrekte 33 sayı kaydederken, 14'ü Curry'den geldi. Houston ise 3. çeyrekte tutuklaştı ve 14 üçlük atışın tamamanda isabet sağlayamadı. Houston 2. yarıda 3 sayı denemelerinden sadece 1'inde isabet sağladı.

Final şansını kaçıran Houston'da James Harden 32 sayıyla takımının en skorer ismi oldu; ancak yenilgiyi önleyemedi. Harden'ın ardından en çok potayı bulan isimler Eric Gordon (23 sayı) ve Clint Capela 20 (sayı) oldu.

Warriors, NBA finalinin ilk maçında Perşembe akşamı JeBron James'li Cleveland Cavaliers'i konuk edecek. Warriors ile Cavaliers, NBA'de üst üste 4. kez finalde karşı karşıya gelecek. Finalin ikinci maçı ise Pazar günü yine Warriors'un ev sahipliğinde oynanacak.