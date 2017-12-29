NBA'de gecenin sonuçları

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Boston zoru başardı ve 26 sayı geriden gelip rakibini 99-98 mağlup etmeyi başardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26 sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 yenerek son dört maçta üçüncü galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekibin galibiyetinde Kyrie Irving 26, Jayson Tatum 19, Marcus Smart ve Terry Rozier de 13'er sayıyla önemli rol oynadı. Konuk takımda ise James Harden'ın 34 ve Eric Gordon'un ise 24 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 102-89

Boston Celtics-Houston Rockets: 99-98

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-96

San Antonio Spurs-New York Knicks: 119-107

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-110