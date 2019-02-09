NBA'de gecenin sonuçları

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Fatih Terim taziyeleri kabul etti

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İngilizlerden Salah'a yapılan İslamafobik tezahürat

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Tolgay: Dönerin her türlüsünü yerim

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1 Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçiyor Sezon sonu Beşiktaş ile yollarını ayırmayı planlayan Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçecek. TFF, Arnavutluk maçına Şenol Güneş ile çıkmayı planlıyor.

2 Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim için oynayacak Galatasaraylı futbolcular, babasını toprağa veren Fatih Terim'in acısını biraz olsun dindirebilmek için Trabzonspor maçını kazanmak ve hocalarına 3 puan armağan etmek istiyor.

3 Derbi öncesi taktik savaşları Galatasaray-Trabzonspor derbisine iki takım da sıkı şekilde hazırlanıyor. Fatih Terim öğrencilerinden erken gol istedi, Ünal Karaman'ın tek isteği ise tamamen maça konsantre olmak.

4 Diagne: Trabzonspor'a golüm var Taraftarların büyük bir merakla beklediği Diagne, "Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon'a atacağım" diyerek iddialı konuştu.

5 Fenerbahçe cephesi maçın hakemine tepkili Fenerbahçe camiası, Kayserispor maçının hakemi Alper Ulusoy'a çok tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler özellikle Mehmet Ekici'nin pozisyonuna dikkat çekti.

6 Volkan Demirel direği yumrukladı Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor atakları çoğalınca sinirlenerek kale direğini yumrukladı ve takım arkadaşları sert bir şekilde uyardı.

7 Tolgay Arslan'ın hakemle girdiği diyalog Kayserispor maçının ardından soyun odası tünelinde hakeme itiraz ettiği için 2. sarı karttan kırmızı kart gören Tolgay Arslan'ın "Her b.ka sarı kart gösteriyorsun" dediği öğrenildi.

8 Soldado taraftardan özür diledi Kayserispor maçının ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Soldado maç sonunda sosyal medyadan paylaşımda bulundu ve "Bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik." dedi.

9 Ersun Yanal'dan maçın hakemine tepki Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada hakem hatalarına değindi. Yanal "Ben bir duruş başlatıyorum" dedi.