NBA'de Golden State Warriors şampiyon oldu

Doğu ve Batı şampiyonlarını karşı karşıya getiren NBA finalinde Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers kapıştı.

LeBron James'in öndeliğindeki Cleveland'ı deplasmandaki iki maçta da deviren Golden State Warriors şampiyonluğa uzandı.

GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ VERMEDİ

Final serisinin ilk maçı GSW'nin evinde oynandı. Kimsenin beklemediği bir performans ortaya koyan Cleveland, son daniyedeki hatadan dolayı maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada yorulan konuk ekibin üzerine giden ev sahibi Warriors perdeyi kazanarak açtı.

2. ve 3. maçlarda da LeBron'un triple doublelerine rağmen kazanan Curry ve Durant'lı Golden State Warriors olmuştu.

4 YILDA 3. ŞAMPİYONLUK

Serinin 4. maçı aynı zamanda son mücadelesi oldu. Cleveland'ın evindeki ikinci maçta da üstün olan GSW oldu. İlk maçın ardından moral olarak düşen LeBron James çok fazla etki gösteremezken, Curry maçı domine eden isim oldu.

Deplasmanda şampiyon olan Golden State Warriors, son 4 yılda 3. kez şampiyon oldu.

Aynı zamanda GSW ve Cleveland geçen sezonun da finalisleri olmuş ve Warriors finali 4-1 kazanmıştı.