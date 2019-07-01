NBA'de ilk gün transfere 3 milyar dolar harcandı

Amerika basını, Denver Nuggets'ın Jamal Murray'a 5 yıllık 170 milyon dolarlık maksimum kontrat önerdiği ve oyuncuyla anlaştığını duyurdu.

SERBEST TRANSFERLER HIZLI BAŞLADI

Golden State Warriors'ta ise gelecek sezon oynamayacak olmasına karşın Klay Thompson, maksimum kontratı aldı. Thompson, 5 yıl için 195 milyon dolara anlaştı. Tobias Harris ve Khris Middleton, Thompson'a yakın rakamlarla anlaşma sağladı.

Philadelphia 76ers, Harris'e 5 yıl için 180, Milwaukee Bucks ise Middleton'la 5 yıl için 178 milyon dolar ödeyecek. Kevin Durant ile Kyrie Irving Nets yolunu tutarken, Durant 4 yıllığına 164 milyon dolara imza attı. Irving de Durant gibi maksimum kontrattan fedakarlık yaptı ve DeAndre Jordan'ın 4 yıllık anlaşma yapmasına olanak tanıdı. Jordan ise yıllığına 40 milyon dolar alacak.

İlk günde devasa kontrat anlaşmalarının ardından serbest transfer döneminde rüzgarın hız kesmesi bekleniyor. Buna karşın, Toronto Raptors'ı şampiyonluğa taşıyan Kawhi Leonard'ın önümüzdeki bir kaç günde 5 yıl için 190 milyon dolara imza atması bekleniyor.

Diğer takımlar ise alacağı oyunculara 4 yıl için maksimum 141 milyon dolar teklif edebilecek.