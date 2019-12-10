NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle oynadığı maçta Magic'i 110-101 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
BUCKS'TAN 21. GALİBİYET
Sezonun 21. galibiyetini alan Bucks'ta; Khris Middleton 20 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 16 dakika süre alan Ersan İlyasova da 11 sayı, 6 ribauntla oynadı. Magic'te ise Evan Fournier'in 26, Terrence Ross'un 23 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 24 dakika süre aldığı ve 4 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'e 110-88 yenildi. Art arda 7. olmak üzere 18. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi ekipte, Kemba Walker 22, Jaylen Brown 20 sayı üretirken; Jayson Tatum 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.
Sonuçlar
Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 99-110
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 110-88
New Orleans Pelicans - Detroit Pistons: 103-105
Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 110-101
Houston Rockets - Sacramento Kings: 118-119
Chicago Bulls - Toronto Raptors: 92-93
Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 125-109
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 90-104
Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 102-110