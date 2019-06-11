NBA'de nefes kesen final serisi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors ile Toronto Raptors'ın karşı karşıya geldiği final serisi büyük heyecana sahne oluyor.

Başantrenör Nick Nurse yönetiminde kısıtlı rotasyonuna rağmen Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Pascal Siakam, Marc Gasol, Serge Ibaka gibi oyuncularıyla etkili performans sergileyen Raptors, Fred VanVleet, Danny Green ve Norman Powell'ın da kritik anlarda sağladığı katkıyla başarılı bir sezon geçirdi.

Warriors, Steve Kerr başantrenörlüğünde Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, DeMarcus Cousins gibi yıldızlardan kurulu kadrosuyla final serisine favori olarak başladı.

Rakibi favori olmasına rağmen seriye saha avantajıyla giren ve deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Raptors, 5. karşılaşmaya tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan edebilmek için çıktı.

NBA finalleri boyunca yıldız oyuncularının yaşadığı sakatlıklardan canı yanan Warriors, buna rağmen deplasmanda oynadığı karşılaşmayı kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi ve Raptors'ın şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Raptors ilk peşinde

Raptors, serinin 6. maçında konuk olacağı Warriors'ı yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

İlk maçı evinde 118-109 kazanarak 1-0 öne geçen Raptors, ikinci karşılaşmada konuk ettiği Warriors'a 109-104 yenildi ve serinin 1-1'e gelmesiyle saha avantajını kaybetti.

Buna karşın Warriors'ın ev sahipliğinde oynanan üçüncü ve dördüncü maçları 123-109 ve 105-92 kazanan Raptors, seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğa yaklaştı.

Warriors, 5. maçta Raptors'ı 106-105 yenerek seriyi 6. maça taşıdı ve şampiyonluk umudunu sürdürdü.

Serinin 6. maçı, 14 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın ev sahipliğinde oynanacak. 1995'te kurulan Kanada ekibi Raptors, bu maçı kazanması halinde ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Warriors ise kalan iki karşılaşmayı kazanarak üst üste 3. olmak üzere son 5 yılda 4. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Raptors'ın başarısında büyük pay Leonard'ın

Kawhi Leonard, sergilediği performansla Raptors'ı şampiyonluk adayı haline getirdi.

Takımının başarısında önemli rol üstlenen yıldız basketbolcu, bu sezon play-off'larda 14 maçta 30 ve üstü sayı attı.

Leonard, play-off'larda aynı başarıyı gösteren Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, Kobe Bryant ve LeBron James'i bu alanda yakaladı.

İlk maçın yıldızı Siakam

Raptors'ın Kamerunlu oyuncusu Pascal Siakam, final serisinin ilk maçında yaptığı katkıyla adından söz ettirdi.

İlk maçta 32 sayı kaydeden Siakam, ortaya koyduğu oyunla Warriors pota altı oyuncularına üstünlük kurdu ve galibiyette başrol oynadı.

NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünün favorileri arasında gösterilen 25 yaşındaki Siakam, pota altı oyuncusu olmasına rağmen hızı, oyun görüşü ve skorer kimliğiyle göze çarptı.

Curry, Bird'ü geride bıraktı

NBA finallerinde 717 sayıya ulaşan Stephen Curry, Boston Celtics efsanesi Larry Bird'ü (716) geride bırakarak finallerin en skorerleri listesinde 15. sıraya yükseldi.

Serinin 3. maçında 47 sayı kaydeden Curry; Elgin Baylor, Rick Barry, LeBron James, Michael Jordan, Jerry West, Bob Pettit, Allen Iverson ve Wilt Chamberlain'den sonra NBA finallerinde bir karşılaşmada 45 ve üstü sayı atan 9. oyuncu oldu.

Curry ayrıca NBA finallerinde bir maçta en az 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 5 üç sayı isabetiyle oynayan ilk oyuncu olmayı başardı.

Sakatlıklar Warriors'ın canını yaktı

Kevin Durant, Klay Thompson ve DeMarcus Cousins'ın yaşadığı sakatlıklar Warriors'ın performansını etkiledi.

Sağ baldırında zorlanma tespit edilen Durant, final serisinin ilk 4 maçında oynayamadı. Yıldız basketbolcu, parkelere döndüğü 5. karşılaşmanın ikinci çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Final serisinin ikinci maçında sakatlanan Thompson, üçüncü karşılaşmada görev yapamadı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takıma adapte olmakta zorlanan Cousins ise eski performansından uzak kaldı.