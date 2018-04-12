NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de 82 maçlık normal sezon sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı. Batı Konferansı'nda 65 galibiyet alan Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda ise 59 kez sahadan galibiyetle ayrılan Toronto Raptors lider olarak play-off'a yükseldi.

Cedi Osman'ın formasını giydiği geçen yılın finalisti Cleveland Cavaliers, play-off'ta Indiana Pacers ile eşleşti. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ise Miami Heat ile karşı karşıya gelecek.

14 Nisan'da başlayacak NBA play-off'larında, iki konferanstan 16 takımın mücadele edeceği eşleşmeler şöyle:

DOĞU KONFERANSI

(1) Toronto Raptors - (8) Washington Wizards

(4) Cleveland Cavaliers - (5) Indiana Pacers

(2) Boston Celtics - (7) Milwaukee Bucks

(3) Philadelphia 76ers - (6) Miami Heat

BATI KONFERANSI

(1) Houston Rockets - (8) Minnesota Timberwolves

(4) Oklahoma City Thunder - (5) Utah Jazz

(2) Golden State Warriors - (7) San Antonio Spurs

(3) Portland Trail Blazers - (6) New Orleans Pelicans