1 Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce sevgilisi Tuğba Coşkun’la tatile çıktı. İkili, sabah sporu yaparken Bodrum'da görüntülendi.

2 Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.

3 Diagne Al Shabab'a transfer oluyor Galatasaray yönetimi, gol kralı olmasına rağmen beklentileri tam olarak karşılayamayan Diagne'yi satma kararı aldı. Al Shabab kulübünün Senegalli forvet için 13 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

4 NBA'de şampiyon Toronto Raptors Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihininde ilk kez şampiyon oldu.

5 Anadolu Efes seride öne geçti Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Ligi play off final serisi 3. maçında kendi evinde Anadolu Efes'i ağırladı. Karşılaşmayı Anadolu Efes kazanırken coach Ergin Ataman'ın kulaklıkları dikkat çekti

6 Muğdat Çelik kamuflajını giydi Askerliğini Ankara'da yapan Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, kamuflajını giyip poz verdi. Beresini yamuk takan Muğdat, sosyal medyada dalga konusu oldu.

7 Kasımpaşa'dan Galatasaray'a Trezeguet cevabı Galatasaray'ın Trezeguet transferi için Kasımpaşa'ya sunduğu 5 milyon euro, Ahmet Çalık, Ömer Bayram ve başarı primleri kabul görmedi.

8 Volkan Şen, Bursaspor'a transfer oluyor Son olarak Konyaspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise herhangi bir takımda oynamayan Volkan Şen, Bursaspor'a geri dönüyor.

9 Kadınlar Dünya Kupası maçları çok heyecanlı geçiyor 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda 6 gün geride kaldı. Jamaika'yı 3-0 yenen Brezilya, Almanya ve Fransa ile birlikte turnuvanın favorisi olarak gösteriliyor.