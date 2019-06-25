NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

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Acun Ilıcalı: Mesut Özil bir gün Fenerbahçe’ye gelecek

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1 Kadın sporcular maaş eşitsizliğine karşı Lionel Messi'nin 84 milyon dolarlık geliri, Birleşmiş Milletler tarafından kadın ve erkek sporcular arasındaki maaş dengesizliğinde örnek olarak gösterildi.

2 Volkan Demirel, 1 yıl daha Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda kaldı.

3 Hasan Ali Kaldırım Bahamalar’da tatilde Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Bahamalar'da tatilin keyfini çıkarıyor.

4 Futbolcuyu trolleyen Brezilyalı kadın hakem Ekvador Ligi'nde oynanan Costa-Sierra mücadelesinde Brezilyalı hakem Fernanda Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp oyuncuyu trolleyince gündeme oturdu.

5 Beşiktaş, ABD'li Boyd'u transfer etti Beşiktaş, Ankaragücü ile olan kiralık sözleşmesi sonra eren Tyler Boyd'u 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

6 Suarez'in güldüren penaltı beklentisi Copa America C Grubu maçında Uruguay, Şili'yi 1-0 mağlup ederken Suarez'in penaltı beklediği pozisyon, futbolseverleri gülümsetti.

7 Ozan Kabak'ın menajeri Milan'la görüştü Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için Avrupa'nın dev takımları yarışıyor. Genç oyuncunun menajeri, Milan'la görüştü.

8 Louis van Gaal: Messi hatayı kendinde aramalı Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kendisini takıma adapte edemediğini söyledi.

9 Fikret Orman'dan Beşiktaş gündemine ilişkin açıklamalar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair transferlerden planlamalara ve yeni sezona kadar çok önemli açıklamalarda bulundu.