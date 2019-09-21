NBA'de 'steps' sayılmayan ekstra adım, resmileşti

NBA Yönetim Kurulu, hatalı yürüme kuralı, kadrolar ve ayartmayı içeren kural değişikliklerini onayladı.

NBA kural kitabında, hatalı yürüme bölümünde yeni bir dil olacak. Bu gözden geçirme, kuralın içeriğini değiştirmeyecek, ancak yazılan ve uygulanan kurallar arasındaki farkı kaldırmaya yardımcı olacak.

GATHER ADIM DEVREDE

Resmi NBA kural kitabında, bundan böyle görevliler tarafından yıllarca kuralı uygulamak için kullanılan, ancak resmi kural kitabında tanımlanmayan bir kavram olan "gather adım" resmen tanımlayan bir bölüm olacak. (Oyuncunun topu dripling bitiminde son kez sektirdikten sonra henüz topun kontrolünü tamamen sağlamadan önce attığı tek adım).