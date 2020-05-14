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NBA'de tesislerini açan takım sayısı 10'a çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan antrenman tesislerini açan takımların sayısı 10'a yükseldi.

| AA & Ensonhaber
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NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre; Miami Heat, Florida eyaletinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle antrenman tesislerini açan diğer bir takım oldu.

Ligde şu ana kadar 30 takımdan 10'u, tesislerini açarak oyuncuların bireysel antrenmanlara başlamasına olanak sağladı.

SIRADA ORLANDO MAGİC VE LOS ANGELES LAKERS VAR

Daha önce Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Toronto Raptors ve Utah Jazz antrenman tesislerini açmıştı.

Gelecek günlerde Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'ın da tesislerini açması bekleniyor.

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