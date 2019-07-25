NBA'de transferler soruşturma altında

Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini yaşayan NBA, soruşturma iddiaları ile gündeme geliyor.

The New York Times'ın haberine göre NBA, takımların yaz dönemindeki hareketliliğine yönelik bir soruşturma başlattı.

GİZLİ ŞEKİLDE PARA VERİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında lig kurallarınca öngörülen maaş bütçesine takılmamak için oyunculara gizli bir şekilde para verilip verilmediği araştırılacak

Habere göre konu, bu ay Las Vegas’ta gerçekleştirilen bir lig yönetim kurulu toplantısında bazı takım sahipleri tarafından gündeme getirildi.

Ayrıca daha öncesinde yeni sezonda Los Angeles Clippers forması giyecek Kawhi Leonard’ın menajerlerinin, ligin toplu iş sözleşmesindeki kuralları ihlal edecek bazı taleplerde bulunduğuna ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

NBA yönetimi, son dönemde “oyuncuların ayartılmasına” ilişkin kural ile ilgili bazı değişiklikleri görüşüyor. 30 Haziran itibariyle başlayan serbest oyuncu piyasası öncesinde birçok oyuncu, yeni takımları ile anlaşma sağlamıştı.