NBA'de Türk gecesi

Capital One Arena'daki Wizards-Cleveland maçı, başkent ve civarında yaşayan Türkleri bir araya getirdi. Washington Wizards'ın 119-95 kazandığı karşılaşmada Cedi Osman da forma giydi. Milli basketbolcu Cedi Osman, maç boyunca özellikle Türk seyircilerden tezahürat ve alkış topladı.

BAU DANS GÖSTERİSİ YAPTI

Organizasyonu Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Kardelen Halk Dansları Topluluğu maçın devre arasında dans gösterisi yaptı.

NBA'de Cedi Osman'lı Türk gecesi - İZLE

Türk basketbolseverler kadar Amerikalı seyirciler de gösteriyi büyük bir ilgiyle izlerken, sergilenen danslar salondan büyük alkış aldı. Maçın ardından kendisiyle tanışmak isteyen çok sayıda Türk ile hatıra fotoğrafı çektiren milli basketbolcu, duygularını aktardı.

"İLGİDEN DOLAYI MUTLUYUM"

Cedi Osman, "Böyle bir organizasyonu bana haber verdikleri için çok mutlu oldum. ABD'li Türklerin bana olan desteğinden çok mutluyum. Onlar bana destek verdikçe hem moralim yüksek oluyor hem de Türkiye'yi temsil ettiğim için performansımı en yüksek seviye tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.