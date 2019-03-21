NBA'de Türk gecesinin kazananı Cedi

Milli basketbolcular Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın oynadığı takımlar karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Cavaliers'ta Collin Sexton 25, Jordan Clarkson 23 sayı kaydetti. Cedi de galibiyete 8 sayılık katkıda bulundu. All-star oyuncusu Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Khris Middleton 26 sayı, 12 ribaunt, Eric Bledsoe 24 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Ersan ise 8 sayı, 7 ribaunt üretti.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 107-102
Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 119-96
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 118-115
New York Knicks-Utah Jazz: 116-137
Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-120 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 126-125 (uzatmada)
San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-110
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 114-123 (uzatmada)
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 126-118