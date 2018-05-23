NBA'de yılın en iyi çaylak 5'leri açıklandı

Utah Jazz'dan Donovan Mitchell ve Philadelphia 76ers'tan Ben Simmons, oylamada tüm medya mensuplarının en iyi 5 tercihlerinde yer alan isimler oldu.
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic de yılın en iyi ikinci çaylak 5'inde yer aldı. Yılın en iyi çaylak 5'lerine giren basketbolcular şöyle:
EN İYİ 5
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Ben Simmons (Philadelphia 76ers)
Jayson Tatum (Boston Celtics)
Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)
Lauri Markkanen (Chicago Bulls)
EN İYİ İKİNCİ 5
Lonzo Ball (Los Angeles Lakers)
Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings)
John Collins (Atlanta Hawks)
Josh Jackson (Phoenix Suns)
Dennis Smith Jr (Dallas Mavericks)