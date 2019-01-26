NBA'deki gururmuz Cedi Osman kariyer rekorunu tazeledi

Doğu Konferansı takımları arasındaki mücadelede Miami Heat, deplasmanda ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 100-94 mağlup etti.

29 SAYI ATTI KARİYER REKORU KIRDI

Karşılaşmada 39 dakika süre alan Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı.

BİR ÖNCEKİ MAÇTA DA 25 SAYI ATMIŞTI

Cedi, bir önceki maçında da Boston Celtics'e 25 sayı atarak sayı rekorunu kırmıştı.

Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkı sağladı.