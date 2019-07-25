NBA'in en iyisi Kawhi Leonard seçildi

Yeni sezonda Los Angeles Clippers forması giyecek Kawhi Leonard, Kawhi Leonard, NBA’de yapılan bir ankette “ligin en iyi oyuncusu” seçildi.

ESPN’den Tim Bontemps, NBA’deki 20 koç, yönetici ve gözlemci ile gerçekleştirilen isimlere çeşitil sorular yöneltildi.

20 KOÇ, YÖNETİCİ VE GÖZLEMCİ OYLADI

"Size göre "NBA'nin en iyi oyuncusu kim?" sorusuna katılımcıların 12'si, "Kawhi Leonard" yanıtını verdi.

6 kişinin Giannis Antetokounmpo yanıtını verdiği soruyu iki kişi de James Harden şeklinde yanıtladı. 2018-2019 sezonu başında Toronto Raptors'a katılan Kawhi Leonard, Kanada temsilcisi ile sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Ayrıca play-off final serisi MVP'si seçilen Kawhi Leonard, sezonda 26.6 sayı, 7.3 ribaund, 3.3 asist ortalamaları tutturdu.