NCAA'de şampiyon Villanova Wildcats

ABD erkekler kolej basketbolunda bu sezon 35 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden ve en son 2016 yılında şampiyon olan Villanova Üniversitesi, bu sezon 33 galibiyet, 7 yenilgi alan ve 1989'dan bu yana ilk şampiyonluğunu arayan Michigan Üniversitesi ile San Antonio kentindeki Alamodome Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 37-28 önde tamamlayan Villanova, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 79-62 galip ayrıldı. Bu skorla Villanova Wildcars, son 3 sezonda ikinci ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Maça yedek başlamasına rağmen 37 dakikada 31 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 2 blok üreten Villanova'nın ikinci sınıf öğrencisi Donte DiVincenzo, NCAA Erkekler Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Michigan Üniversitesinde ise dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed Ali AbdurRahman'ın 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.