Ndiaye adım adım Trabzonspor'a doğru

Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye, yeniden Süper Lig'de forma giyebilir...

Uzun süredir Senegalli futbolcunun peşinde olan Trabzonspor, transfer görüşmesi yapmak için oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Ndiaye'nin önce İstanbul'a geleceği ardından da Trabzon'a gideceği öğrenildi.

ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen İngiliz ekibinin, yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan teklife olumlu cevap verdiği belirtildi.

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin kiralık olarak bordo-mavili formayı giymesi bekleniyor.