Ndiaye: Ben bir aslanım

Galatasaraylı Badou Ndiaye, orta sahada savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı kurmayı sevdiğini söyledi. Senegalli futbolcu, Fatih Terim yönetiminde geleceğin çok iyi olacağını belirtti.

Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye, kulüp dergisine konuştu. Ndiaye, defansın önünde de, forvet arkası da oynayabileceğini söyledi.

Ndiaye, "8 numara olarak da oynamayı seviyorum. Savunmayla hücum arasındaki bağlantıda kalmak hoşuma gidiyor. Ancak burada önemli olan hocamın kararı. Hocam beni nerede tercih ederse orada oynarım. Rakip kaleye yakın oynamayı sevdiğimi de belirtmeliyim" diye konuştu.

Senegalli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'i daha öncedden tanıdığını belirterek, "Bizimle yaptığı konuşmada kazanmayı hedeflediğini, iyi futbol görmeyi ve en önemlisi Galatasaray’ın ne olduğunu göstermek istediğini söyledi. Açıkçası geleceğin çok iyi olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

İsmini Galatasaray ile özdeşleştiren Ndiaye, “Çocukken herhangi bir nedenden dolayı ağladığımda 'Sen bir Ndiaye’sin ağlamaman gerekiyor' derlerdi. Çünkü Ndiaye savaşçıdır. Cesareti, değerleri ve aslanı temsil eder. Dolayısıyla ben Ndiaye’yim, yani bir aslanım." ifadelerini kullandı.

Badou Ndiaye, kısa sürede taraftarla arasında mükemmel bir bağ oluştuğunu belirterek bunun güçlü bir şekilde sürdüğünü de sözlerine ekle