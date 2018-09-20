Ndiaye Fatih Terim'den özür diledi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada çok iyi bir oyun ortaya koyan Ndiaye, hırsına yenik düşerek rakibine yaptığı gereksiz müdahale sonrasında ikinci sarı-karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Senegalli futbolcu yediği bu kırmızı karttan dolayı çok pişman oldu.

PORTO MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Porto karşısından cezalı duruma düşen Ndiaye, sahayı terk ederken kendine çok kızdı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ndiaye, tüm takım arkadaşlarının önünde teknik direktör Fatih Terim'den özür diledi.

TAKIMI YALNIZ BIRAKMAMALIYDIM

Senegalli futbolcu Terim'e "Takımımı yalnız bırakmamalıydım. Bu bana yakışmadı, sizden özür diliyorum." dedi. Terim de Ndiaye'nin özrünü kabul etti ve artık daha dikkatli olması konusunda uyardı.