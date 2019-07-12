Ndiaye: Fenerbahçe'den teklif aldım

İki sezondur üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın başarılı kadrosundan yararlanmak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında Serdar Aziz'in transfer edilmesini istemişti.

Aziz'in ardından bir başka eski Galatasaraylı Rodrigues'i de kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de Ndiaye'nin peşine düştü.

NDİAYE: "F.BAHÇE OPSİYONLARDAN BİRİ"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Ndiaye ile konuştuğunu söyledi ve Senegalli futbolcunun sözlerini aktardı.

Ergün, "Fenerbahçe'den Ndiaye'ye bir teklif ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Bana Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Şu anda bu transfer için kesin ifadeler kullanamam ama olma ihtimali var." şeklinde konuştu.