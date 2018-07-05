Ndiaye: Galatasaray'a dönebilirim

Gomis'e alternatif forvet ve 8 numara arayan Galatasaray listenin ilk sırasına Badou Ndiaye ve Ahmed Musa'yı yazdı.

İki oyuncunun da menajerliğini yapan William Davila ile Dünya Kupası öncesinde görüşmeler başladı. UEFA kararı yüzünden yüksek bonservis harcaması yapamayacak olan sarı-kırmızılı kulüp kiralama formülü üzerinde durdu ve iki oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

MENAJERİM İLGİLENİYOR

Dünya Kupası'nda yeteri kadar süre alamayan Ndiaye'nin piyasası düştü. Stoke City ile alt ligde oynamak istemeyen Senegalli yıldızın, bir yıl kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimali her geçen gün artıyor. ''Galatasaray'a dönebilirim. Menajerim transferimle ilgileniyor'' demekle yetinen Ndiaye için 16 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyecek takım çıkmadı.