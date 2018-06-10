Ndiaye Galatasaray'a dönüyor

Transfer listesini hazırlarken UEFA’dan gelecek bütçe kısıtlamasını dikkate alan teknik direktör Fatih Terim, 1 numaraya Badou Ndiaye’yi koydu.

BİZDE ÇOK İŞ YAPAR

Hürriyet'in haberine göre; Tecrübeli çalıştırıcının yönetime, “Ndiaye bizde çok iş yapar ve orta sahadaki problemlerimizi çözer” dediği belirtildi. Sarı kırmızılı yönetim, Terim’in bu sözlerinin ardından Senegalli futbolcuyu tekrar kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı.

AYNI PARA VERİLECEK

Futbolcunun kulübü Stoke City’ye 1 yıllık kiralama teklifini gönderen sarı kırmızılı yönetim, Badou Ndiaye’ye de geçen sezon Galatasaray’a imza attığında aldığı 2 milyon 750 bin euroyu önerdi.

Galatasaray, UEFA’nın Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle transferde bir takım kısıtlamalara maruz kalacağı için yeni sezonun kadrosunu oluştururken bonservisi elinde olan futbolcuları tercih edecek. Bunun yanı sıra da kiralama yöntemine başvurulacak.

DÖNMEK İSTİYOR

Stoke City Premier Lig’den düştüğü için Ndiaye de takımdan ayrılmak istiyor. Oynadığı kısa sürede Galatasaray taraftarının gönlünü çelen 27 yaşındaki Ndiaye, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz kulübüne 16 milyon euroya satılmıştı.

Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe yeniden dönmek istediği öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.