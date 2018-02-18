Ndiaye: Galatasaray'dan paramı alamadığım için ayrıldım

Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Ndiaye'nin ayrılık süreciyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz'in, "Menajeri Ndiaye'yi zehirlemiş, takımda tutmak istedik ama ayrılmak istediğini söyledi" şeklindeki açıklamasına Senegalli futbolcudan yanıt geldi.

"FİNANSAL OLARAK ZORLUKLAR YAŞADIM"

Devre arası transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılan Ndiaye, transfer süreciyle ilgili konuştu. Senegalli futbolcu, "Galatasaray taraftarları nedenini bilmese de bir oyuncunun ayrılmasından dolayı neden öfkelendiklerini anlıyorum. Bence en önemli şey, sahada kulüp için verdiklerimdi. Hep sıkı çalıştım, sahtekarlık yapmadım. Bu nedenle taraftarların beni sevdiğini düşünüyorum. Galatasaray'dan ayrılmak, belki de kariyerimin en büyük kararıydı" dedi.

Ndiaye,"Finansal olarak zorluklar yaşadım. Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle de yönetime eleştiriler yapıldı. Benim satışım aynı zamanda kulüp için maddi açıdan iyi oldu. Hala Galatasaraylı taraftarlardan destek alıyorum. Bunun benim için anlamı gerçekten büyük. Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Onların başarılı olması için dua ediyorum. Umarım hem Stoke City hem de Galatasaray açısından çok iyi bir sezon geçer. Bunu gerçekten istiyorum" şeklinde konuştu.

G.SARAY YÖNETİMİ DE ALACAK KRİZİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'da yeni yönetim göreve geldikten sonra oyuncuların yaklaşık 7 aydır paralarını alamadığını açıklamıştı. Terim, yönetime transfer yapmak yerine oyuncuların alacaklarını ödeyin talimatı vermişti.