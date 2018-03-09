Ndiaye: Galatasaray'ı yüzüstü bırakmadım

Galatasaray'dan 16 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye önemli açıklamalar yaptı.

GALATASARAY'I YÜZÜSTÜ BIRAKMADIM

İşte N'Diaye'nin açıklamaları:

Türk spor basınını günlerce meşgul eden Stoke City'ye transfer sürecini bir de senden dinleyebilir miyiz?

"Aslında ben ilk başta gitmek istemedim. Kulüp de beni takımda tutmak istedi. Ancak daha sonra Stoke City, Galatasaray'a çok iyi bir teklif yaptı. Kulüp de bunu değerlendirmek istedi ve transferim gerçekleşti. Galatasaray taraftarı bana kızmasın. Ben onları yüzüstü bırakmadım. Galatasaray hala kalbimde."





G.SARAY'I TAKİP EDİYORUM

Galatasaray'ın maçlarını takip ediyor musun?

"Tabii ki Galatasaray'ı takip ediyorum. Tekrar lider olduk. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum."





PARA İÇİN DEĞİL FORMA İÇİN OYNADIK

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında oyunculara maaşları ödenmedi. Bu durum takımın performansını olumsuz etkiledi mi?

"Olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Zaten ilk yarı hep zirvedeydik. Ben ve takım arkadaşlarım para için değil Galatasaray forması için mücadele ettik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık."