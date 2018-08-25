Ndiaye imza için geliyor

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım Ndiaye'yi yeniden kadrosuna kattı. Küme düşen Stoke City'de oynamak istemediğini ifade eden tecrübeli futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

BEDELSİZ KİRALANDI

Ocak ayında İngiltere'nin Stoke City ekibine 16 milyon euro bedelle satılan Ndiaye, takım küme düşünce ayrılmak istediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta idmanlara çıkmayan Senegalli isim Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Ada'ya gittikten sonra sık sık mutsuz olduğunu ve Galatasaray'ı özlediğini ifade eden Ndiaye için menajeriyle yapılan toplantıda son pürüzler de giderildi ve transfer gerçekleşti.

Öte yandan Ndiaye için Stoke City menajeri Gary Rowett çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TAMAMEN SAÇMALIK''

Gary Rowett, Senegalli futbolcu için ''Badou, geçtiğimiz hafta içinde antrenmanı terk etti. Büyük saçmalıktı. Tamamen saçmalık! Bu tür haberler ortaya çıktığında biz de gerilimi azaltmak için bir şeyler dediğimizde sanki bahane üretiyoruz gibi geliyor.'' şeklinde konuştu.

''DAHA FAZLA BEKLEYEMEZDİK''

İngiliz ekibi, Badou Ndiaye'nin yerine 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek orta sahaya Brentford'dan Ryan Woods'u transfer etti. Transfer hakkında konuşan Rowett, ''Orta sahada iyi futbolculara sahip olmak istediğimizi hep söylemiştim. Sezon öncesi Badou'nun bizimle kalacağını düşünmüştük. Ancak eğer gitmek istiyorsa biz de daha fazla bekleyemezdik. Bence Ryan, takım için çok etkili olacak.'' sözlerini kullandı.