Ndiaye, İngiltere'ye dönmek istemiyor

Stoke City'nin Premier Lig'den düşmesinin ardından sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a dönen 28 yaşındaki futbolcu, sezonun çifte kupayla kapatılmasında önemli rol alan isimlerden oldu.

Tecrübeli futbolcu, alınan çifte kupanın çok önemli bir başarı olduğuna değinerek, "Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. Çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bütün sezon boyunca çok çalıştık. Kendimizi çok fazla verdik. Bütün çalışmaların karşılığını aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"İKİNCİ LİG'E DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Galatasaray'da devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini aktaran Badou Ndiaye, İngiltere 2. Ligi'nde (Championship) mücadele eden Stoke City'ye dönmek istemediğini kaydetti.

Fatih Terim'e büyük bir saygı duyduğunu vurgulayan Ndiaye, "Fatih hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Ondan gelen iltifatları saygıyla karşılıyorum. Hepimiz onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Gelecekte ne olacağını kestiremeyiz. Geçmişi yaşadığımız için bilebiliriz. Şu anı da yaşıyoruz. Kiralık olarak geldim. Stoke City haklarımı elinde bulunduruyor. Gelecekle ilgili şu an için bir şey söyleyemem. Ancak ikinci ligde oynamak istemeyeceğim kesin." şeklinde görüş belirtti.

"BAŞLICA HEDEFİM KUPA KAZANMAKTI"

Ndiaye, Galatasaray'a gelirken en büyük hedefinin kupa kaldırmak olduğunu, bunu da başardığını anlattı. Geçen senelere göre daha tecrübeli olduğunu dile getiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: "Önceki senelere göre daha tecrübeliyim. Yaşımın da getirdiği bir deneyim var. Geçmiş yıllara nazaran kendimi mental olarak hiçbir zaman bırakmadım. Açıkçası bırakmamayı, koyvermemeyi seviyorum. Bunların sayesinde buraya geldim ve kupaları aldık. Buraya gelmemdeki başlıca hedefim de takıma yardım etmek ve kupa kaldırmaktı. Sezon sonuna baktığımızda iki kupa birden aldık. Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandık. Bunun için de 'Elhamdülillah' diyorum."