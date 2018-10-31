Ndiaye: Kazanırsak kendimizi affettiririz

Son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlarla sarsılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini kazanarak yeniden şaha kalkmak istiyor. Yeni Malatyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Fatih Terim, takıma sert uyarılarda bulunmuştu.

Hem teknik heyetin hem de taraftarın büyük işler beklediği Garry Rodrigues ile Badou Ndiaye de saha içinde kötü gidişat karşısında tepki verememiş ve büyük hayal kırıklığı oluşturmuşlardı. Terim ile görüşen ikili, Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde kendilerini affettireceklerini söyledi. Son maçlarda kendilerinin de performanslarından memnun olmadığını dile getiren yıldız oyuncular "Bu maçı alacağız" diyerek hocalarına söz verdi...

NDIAYE'DEN MESAJ

Florya'da derbi motivasyonu tavan yaparken, Garry Rodrigues şut çalışmalarına ağırlık verdi. Geçen sezon uzaktan attığı gollerle herkesi kendisine hayran bırakan 27 yaşındaki futbolcu, ligde oynanan Kasımpaşa maçından bu yana golle buluşamıyor.

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye gol atarak hem suskunluğuna son vermek hem de hocasının gönlünü yeniden kazanmak istiyor. Öte yandan geçen sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe karşılaşmasında üstün bir performans gösteren Ndiaye, o maçı unutamadığını dile getirdi.

Takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde geçen sezonki derbiden bahseden Senegalli "Bu derbi hepsinden önemli. Kazanırsak kendimizi affettiririz" dedi.