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NDiaye Premier Lig'deki ilk golünü attı

Stoke City forması giyen Badou Ndiaye, takımının Burnley ile 1-1 berabere kaldığı maçta, İngiltere Premier Lig'deki ilk golünü attı.

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NDiaye Premier Lig'deki ilk golünü attı

Stoke City'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, İngiltere Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

İngiltere liginde kümede kalma mücadelesi veren Stoke City, 35. haftada Burnley'yi ağırladı.

NDİAYE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Türkiye'deki futbolseverlerin Osmanlıspor ve Galatasaray'dan tanıdığı Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, 11. dakikada  Stoke City'yi öne geçirdi.

Fakat Burnley'den Ashley Barnes'ın 62. dakikadaki golüyle maç 1-1 sonuçlandı. Burnley, 53 puanla 7'nci, Stoke City ise 29 puanla 19. sıradaki yerini korudu.

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