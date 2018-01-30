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Ndiaye, Stoke City için sağlık kontrolünden geçti

Galatasaraylı Badou Ndiaye, İngiltere'ye uçtu ve Stoke City'ye transferi için sağlık kontrollerinden geçti.

Ndiaye, Stoke City için sağlık kontrolünden geçti
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Galatasaray'dan ayrılması beklenen Badou Ndiaye, Stoke City'e imza atmak için İngiltere'ye gitti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Senegalli futbolcu, Stoke City'e transferi için sağlık kontrolünden geçti. Ndiaye, gün içinde İngiltere'ye uçarak Stoke City kulüp binasına gitti. Resmi imzaların ise kısa bir süre içinde imzalanması bekleniyor.

Badou Ndiaye, Stoke City tesislerinde - İZLE

17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a 7.5 milyon Euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun satışından 17 milyon Euro gelir elde edilecek.

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