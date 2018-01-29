Ndiaye Stoke City yolcusu

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla ciddi teklifler alan Ndiaye en büyük hayaline kavuşuyor. İşte o detaylar...

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu için İngiltere Premier League ekiplerinden Stoke City, Galatasaray'ın kapısını 16 milyon euroyla çaldı. Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmayan Ndiaye transferi için böylece ilk adım da atıldı.

16 MİLYON EURO ARTI BONUS

Galatasaray'ın ise İngiliz ekibinden talebi 18 milyon euro oldu. Bu hamle ise transfer görüşmelerinin erken bitmesi anlamına geliyordu. Yine de Stoke City son bir hamle yaptı. Tekliflerine 1 milyon euroluk bir bonus daha eklediler. 16 milyon euro artı 1 milyon euroluk bonus.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

En büyük hayali olan Premier League rüyasını gerçekleştirmekte kararlı olan Ndiaye ise transferin gerçekleşmesi adına önemli bir karar aldı... Galatasaray'dan alacağı olan 1.1 milyon euroluk bir meblağdan vazgeçti.

Yıldız futbolcunun bugün yapılacak son görüşmelerin ardından transferinin açıklanması ve imzaların atılması bekleniyor.

Böylece Ndiaye sarı-kırmızılıların yurt dışına sattığı en pahalı futbolcu olacak.